Как рассказали в комитете образования и науки администрации южной столицы Кузбасса, утренний мониторинг показал, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в школах превысила 10-12%. Ситуация еще не критическая. Напомним, для введения карантина необходимо, чтобы 20% детей не пришли на уроки по состоянию здоровья. Однако, учитывая тенденцию к увеличению заболеваемости, сотрудники Роспотребнадзора рекомендовали ввести карантин уже сейчас, чтобы предотвратить вспышку недуга.

Письма сегодня разосланы в учреждения образования. Внеплановые каникулы у новокузнецких школьников продлятся до 21 февраля включительно.

Кстати, в Кемерове учебный процесс в школах остановлен уже с 10 февраля.