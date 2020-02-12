В Кузбассе появились два новых министерства – социальной защиты и промышленности. Ранее они носили названия департаментов.

Соответствующие документы появились в электронном бюллетене администрации Правительства Кузбасса 12 февраля.

Согласно опубликованным постановлениям, в задачи Министерства соцзащиты входит реализация основных направлений и приоритетов государственной политики по вопросам социальной поддержки и социального обслуживания населения, обеспечение социальных гарантий граждан пожилого возраста и инвалидов, ветеранов, семей, женщин и детей, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, жертв политических репрессий и др. Деятельность министерства финансируется из областного бюджета на основании бюджетной сметы.

Что касается Министерства промышленности, то на него возлагаются задачи по реализации государственной политики в сфере металлургической, горнорудной, химической, машиностроительной, легкой промышленности региона, а также по вопросу развития газификации.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».