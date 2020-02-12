Первый и пока единственный. Боксёр Артём Левин, родившийся в Прокопьевске, вошёл в Зал славы WBC Muaythai. С таким достижением Артема поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице в соцсети: «Прокопчанин первым из российских спортсменов вошёл в число лучших тайских боксёров планеты. Это гордость для всего Кузбасса! Для многих мальчишек он пример для подражания как на ринге, так и в жизни. И я рад, что у подрастающего поколения такие кумиры».

Артём Левин считается уникальным бойцом. Он побеждал всех именитых соперников в среднем весе своего поколения.

К слову, Всемирный совет тайского бокса является международной организацией, которая регулирует профессиональный муай-тай. Организация поддерживается Министерством спорта Королевства Таиланд и существует под патронажем королевской семьи.