О ЧП полицейским сообщили врачи местной больницы, куда на скорой привезли двух девочек — учениц 8 и 9 классов. У обеих — признаки отравления никотиносодержащей продукцией. Школьницы употребили химический снюс, аналог сосательного табака, запрещенного в России. Напомним, что в нем — никотин, ароматизаторы, химикаты. Оказалось, что «отраву» подростки купили в одной из торговых точек города. Об этом факте сообщает ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями Роспотребнадзора выявили в ассортименте торгового павильона никотиносодержащую продукцию без соответствующих сертификатов. Для проведения экспертизы они изъяли 61 упаковку данного товара. На время разбирательства деятельность магазина приостановлена.

Полицейские направили собранные материалы на рассмотрение в Роспотребнадзор для привлечения нарушителя к ответственности по ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов». Данная статья влечет наложение административного штрафа на граждан до 5 000 рублей, на должностных лиц — до 40 000 рублей, на юридических лиц – до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения.

На родителей школьниц был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В соответствии с санкциями статьи, в качестве максимального наказания предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Обо всех фактах незаконной реализации так называемого снюса можно сообщить по телефону «02» («102» — с мобильного).

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».