Поздней ночью в отдел полиции «Рудничный» ОМВД России по Прокопьевску поступил звонок от жительницы Березовой рощи. Женщина сообщила, что убила человека. И дальше добавила: после застолья она поссорилась с хозяином дома и в ярости ударила его ножом. Он повалился на пол и умер.

Как сообщается в пресс-службе администрации Прокопьевска, на место выехала следственно-оперативная группа. Однако вскоре выяснилось, что данное сообщение не соответствует действительности. Владелец дома, тело которого якобы лежало бездыханным уже некоторое время, был цел и невредим. На вопросы полицейских с уверенностью ответил, что никаких гостей у него не было, а саму заявительницу так и вовсе уже давно не видел.

Уличенная в ложном сообщении женщина была доставлена в отдел полиции. Там она созналась, что ей было скучно, и таким образом она хотела развлечься…

На заседании 29-летняя любительница розыгрышей свою вину признала. В результате Рудничный районный суд назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».