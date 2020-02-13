В состав нового экологического совета вошли 20 экспертов по вопросам экологической безопасности и охране окружающей среды.

Нина Вашлаева участвовала в разработке и реализации большинства значимых программ природоохранной направленности в Кемеровской области.

«Общественный экологический совет должен плотно сотрудничать с общественными советами при главах муниципалитетов, активистами-экологами, отбирать лучшие, эффективные идеи по охране окружающей среды и рационального природопользования», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилев.

Совет будет выполнять функцию консультативно-экспертного органа в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее актуальным экологическим вопросам.

Положение об общественном экологическом совете опубликован на сайте департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области-Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.