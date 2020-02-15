В ночь на 15 февраля в микрорайоне ФПК при ремонте квартальной сети из трубы диаметром 250 мм “забил” фонтан горячей воды. Буквально через 5 минут аварийные бригады уже локализовали технологическое нарушение.

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, в настоящее время повреждение полностью устранено, теплоснабжение потребителей восстановлено по постоянной схеме.

“Однако никто из жителей не ощутил особого дискомфорта во время ликвидации порыва, поскольку тепло и вода были у всех потребителей. Ограничение теплоснабжения коснулось лишь 9 многоквартирных домов по ул. Свободы и пр. Молодежный, то есть в этих домах теплоснабжение осуществлялось на сниженных параметрах. Но наличие горячей воды и относительно теплая погода – минус 8 градусов наружного воздуха – помогли перетерпеть работы достаточно спокойно. Жалоб от населения не поступало”, – сказали в департаменте.

Летом энергетики Сибирской генерирующей компании планируют заменить весь потенциально-аварийный участок теплосети в рамках ежегодной ремонтной кампании.

Фото – областная газета “Кузбасс”.