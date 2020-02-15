В Кузбассе меняют подходы к угледобыче. Новый шаг в борьбе за «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс». Какие задачи стоят перед созданным при губернаторе экологическим советом?

Все подробности расскажет Александр Смирнов в итоговой программе «Как дела, Кузбасс?»

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