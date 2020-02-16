Впервые в истории страны бобслеистка из Кузбасса выиграла золото на первенстве Европы. Надежда Сергеева вместе с Еленой Мамедовой в латвийском Сигулде показали лучшее время в зачёте женских двоек, обогнав спортсменок из Румынии на 0,02 секунды.

К слову, в 2018 году Н. Сергеева уже выступала на этой трассе. Тогда она вместе с Юлией Беломестных взяла серебро на первом этапе Кубка мира по бобслею и скелетон.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем аккаунте в Инстаграм поздравил российских спортсменок с победой: «Это большая победа для Кузбасса и всей страны! Поздравляю российских спортсменок с таким достижением!»