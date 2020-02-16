Кабанчик родился в экоцентре заповедника Кузнецкого Алатау, который расположен в шахтерском Междуреченске. Малыш уже выходит из домика.

«У пары кабанов родился очень необычный кабанчик, и он довольно крупный. Малыш здоров, активен, и сейчас у него очень необычный окрас. Как у бурундука. Несколько дней как кабанчик выходит из домика. Пока его кормит мама», – рассказала сотрудница экоцентра Надежда Елисеева.

Она отметила, что сейчас будет объявлен конкурс, и любой желающий может дать имя кабанчику. Победитель, чье имя выберут, получит специальный приз.