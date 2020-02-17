Воссоздать маршрут продовольственного санного обоза, проходившего в годы Великой Отечественной войны, решили участники акции.

«В 1942 году кузбасские шахтёры добывали 80% угля, необходимого для обороны СССР. Работать им приходилось много, а продуктов питания для восстановления сил не хватало. Тогда им на выручку пришли рыбаки Нарымского края (Томской области). Они прошли на санях по всему региону и собрали 620 тонн свежей рыбы. Затем отправили её по железной дороге в Кузбасс. Соседи помогли нашим горнякам избежать голода, а те, в свою очередь, обеспечили страну углём», — написал в своем Инстаграме губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

15 февраля обоз, оформленный в стиле 40-х годов прошлого века, прошел по улицам поселка Каргаск. Именно там начался поход по спасению от голода кузбасских шахтеров. Дальнейший маршрут обоза такой: 22 февраля — в Колпашеве и Подгорном, 29 февраля — в Молчанове и Кривошеине, а после эстафета будет передана Кузбасскому тематическому электровозу.

«В вагонах интерактивная выставка с фабричной техникой и спецодеждой рабочих того времени, вагон-теплушка, где артисты исполнят песни военных лет, а также вагон с военно-полевой кухней. 24 марта поезд приедет в Анжеро-Судженск, 28 марта — в Новокузнецк, а 2 апреля — в Кемерово. Обязательно приходите его встречать», — сообщается в посте губернатора.

Проект «Красный обоз» призван познакомить нашу молодёжь с подвигом тружеников тыла в годы войны, ведь победа ковалась не только на фронтах, но и в Сибири.