В Прокопьевске 48-летняя продавец продуктового магазина пойдет под суд. Она реализовывала выпивку детям, причем делала это неоднократно.

В 2018 году сотрудники ПДН провели рейд по торговым точкам города. В результате выявили факт продажи алкогольной продукции подростку. Тогда мировой судья признал женщину виновной в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей. Однако спустя время она вновь попалась. В декабре 2019-го недобросовестная продавец снова отпустила алкоголь несовершеннолетнему. «Вручила» 15-летнему пареньку пиво объемом 0,5 литра, с содержанием этилового спирта 4,2%.

Как сообщает пресс-служба администрации Прокопьевска, своими действиями она совершила преступление, предусмотренное уже уголовным кодексом, – розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. В настоящее время отделом полиции «Тырган» закончено расследование уголовного дела, с обвинительным актом его направили в суд.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года.