В Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стоило одному из его участников жизни. В Ленинске-Кузнецком автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в 0.10 на улице Суворова в Ленинске-Кузнецком. Недалеко от дома № 215 мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. При этом переход находился неподалеку.

– Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Суворова со стороны улицы 7 Ноября. Напротив здания № 215 он совершил наезд на 41-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте, – сообщили в областной Госавтоинспекции.

Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, чтобы найти автомобиль и установить личность водителя.