Правительство Кузбасса и РусГидро договорились о сотрудничестве по проекту Крапивинского гидроузла. Подписи в соглашении поставили губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и председатель правления – генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов.

В соглашении стороны признают приоритетной задачей реализацию проекта по завершению строительства Крапивинской ГЭС. Подписанию документа предшествовало проведение исследовательских работ по оценке состояния сооружений гидроузла, результаты которых подтвердили возможность использования ранее возведенных сооружений для завершения строительства. Также было признано целесообразным увеличить мощность станции до 345 МВт за счет использования современного оборудования.

«Крапивинский гидроузел позволит решить ряд экологических проблем Кузбасса. Объект даст возможность контролировать паводки на Томи и при этом сделает реку снова полноводной. Ввод гидроузла улучшит водоснабжение городов. Плюс к этому появится экологически чистый источник электроэнергии, гидроэлектростанция», – подчеркнул губернатор.

В РусГидро напомнили, что строительство гидроузла мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато еще в 1976 году. Тогда целью было создание водохранилища для водозабора, а также создание эффективного источника генерации и защита территорий Кемеровской и Томской областей от паводков. Проектом гидроузла, который выполнил институт Ленгидропроект, предусмотрена дорога по гребню плотины, которая придет на смену паромной переправе. Строительство гидроузла было приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием. К тому моменту было выполнено порядка 50 % работ.

«Мы понимаем, что надо достраивать и Крапивинскую ГЭС для улучшения экологической ситуации в Кемеровской области, для развития безуглеродной энергетики. Мы готовы выполнить проектные и строительные работы. Для этого у нас все необходимые компетенции и гигантский опыт гидростроительства», – подчеркнул Николай Шульгинов.

Согласно договоренности, следующим шагом реализации проекта достройки ГЭС станет проведение исследования влияния на окружающую среду с обязательным участием научных организаций Кемеровской области и широким и открытым обсуждением этапов и эффектов от реализации проекта. Кузбасс и РусГидро договорились о совместной работе по внесению проекта строительства на обсуждение правительства РФ и Госсовета РФ, а также по внесению в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, который утвержден правительством РФ.

Стороны обсудили совместные действия по определению источников финансирования реализации проекта. При этом правительство Кузбасса инициирует передачу объекта незавершенного строительства из федеральной собственности в собственность региона.

На завершение возведения гидроузла потребуется 5 лет с даты возобновления строительства. Ожидается, что среднегодовая выработка Крапивинской ГЭС, на которой будут установлены 3 гидроагрегата мощностью 115 МВт каждый, составит более 2 млрд кВт/ч. Стоимость и окончательные технические параметры проекта строительства ГЭС будут определены по итогам разработки и утверждения Главгосэкспертизой проектной документации.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.