Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился 17 февраля в Москве с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Как сообщили в пресс-службе Минспорта РФ, во время рабочей встречи стороны обсудили вопросы развития спорта и физической культуры, а также реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».

Сергей Цивилев отметил, что Кузбасс – спортивный регион, причём в последнее время кузбасские спортсмены показывают хорошие результаты.

«Мы строим спортивную инфраструктуру как для массового спорта, так и спорта высших достижений. Мы подали в Министерство документы на участие в софинансировании крупных объектов. Речь идёт о двух спортивных комплексах в Кемерове, а также о реконструкции комплекса в Новокузнецке», — сообщил Сергей Цивилев.

В Министерстве спорта отметили, что в 2019 году Кемеровская область получила в рамках федерального проекта 22 млн 227,8 тысяч рублей на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортплощадок, ещё 33 млн 191,4 тысячи рублей – на закупку спортоборудования и инвентаря для приведения организаций спортподготовки в нормативное состояние.

В текущем году региону выделено 301 млн 548,4 тысячи рублей. Из них 264 млн 868,8 тысяч рублей пойдут на строительство и реконструкцию крытых катков с искусственным льдом для организаций спортподготовки, 25 млн будут потрачены на закупку комплектов оборудования для хоккея, ещё 11 млн 679,6 тысяч рублей – на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортплощадок.

Также в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ» Кузбассу выделят 39 млн 481,8 тысяч рублей, которые пойдут на строительство ФОКа с универсальным игровым залом, ввод которого запланирован в 2020 году. Также выделенные средства пойдут на закупку комплекта искусственного покрытия для футбольного поля и закупку спортоборудования для СШОР и УОР.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.