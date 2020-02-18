После уточнения данных число кузбассовцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, увеличилось почти на 70 тысяч человек.

Как сообщает газета «Кузбасс», эта работа к 75-летней годовщине Великой Победы была проделана военными комиссариатами Кемеровской области. Если совсем недавно общеизвестной была цифра — более 340 тысяч человек, воевавших на фронтах, то теперь она выросла до 415 тысяч человек.

«Прежняя цифра была подтверждена. Мы понимаем, что Кузбасс прошел несколько этапов территориального формирования. Ранее был в составе Новосибирской области, затем было переформирование районов. Я очень благодарен нашим ученым. В преддверии 75-летия Победы мы подняли архив. Отработали информацию по тем гражданам, которые были призваны не только в 1941 году, но и еще в мирное время», — объясняет Герман Воробьев, военный комиссар Кемеровской области.

В те годы существовали следующие сроки службы: в сухопутных войсках 2 года, в пограничных – 3, в военно-морском флоте — 5 лет. Призванные в мирное время, эти кузбассовцы потом оказались на фронтах ВОВ, на передовой.

«Когда мы посчитали по сельским поселениям, городам, районам – вышли на эту цифру: 415 тысяч с учетом различных составляющих. Фамилии этих участников войны были известны, их добавили к общей цифре. Мы посчитали, что они должны быть включены и ни в коем случае их не должны забыть», — отметил военком.

Эта работа особенно важна сейчас, когда вся страна готовится к празднованию юбилея Победы, Министерство обороны реализует план строительства в парке «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил, на территории которого возводится галерея «Дорога памяти». В ней будут представлены имена и фотографии участников войны. И каждый может поделиться материалами из домашних архивов.

Как увековечить Героя

Наполнение базы данных «Дороги памяти» осуществляется по нескольким направлениям. Первое – это официальный портал. Интернет-ресурс общедоступен. Туда можно выложить информацию и фотографии из семейных архивов. Но можно передать их в ближайший военкомат, где хранится вся информация по участникам войны.

В военкоматах документы отсканируют и вернут.

«Мы крайне щепетильны – не должно быть ошибки. Мы перепроверяем здесь данные. Пункты обработки информации работают практически без перерывов. Эта задача выполняется по поручению президента РФ Владимира Путина. Потом отправляем информацию в базу данных движения «Дорога памяти», — отмечает Герман Васильевич.

Учитывая, что военные комиссариаты находятся всего в 17 населенных пунктах Кузбасса, то не всем удобно везти туда документы. Поэтому было принято решение – развернуть пункты сбора информации в других организациях, учреждениях.

«Главы муниципальных образований по нашему ходатайству приняли решение развернуть такие пункты в школах, в многофункциональных центрах», — рассказывает военком.

По времени проект будет продолжаться без ограничений. Но ценно успеть собрать материал к открытию – к Дню Победы.

«Дорога памяти начинается от каждого из нас, она в наших сердцах», — отмечает Герман Воробьев.

Он обращается не только к родным Героев (которые могли давно уехать из области), но и к их близким, друзьям, у кого, возможно, могут хранится письма, документы… Ведь на сегодняшний день почти о 150 тысячах воинов, убывших на фронт из Кузбасса, практически нет никаких данных, кроме учетной записи.

С прошлой недели МФЦ стали работать по данному проекту. Как отмечает директор «Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской области» Сергей Прозоров, во всех залах МФЦ области специалисты окажут помощь в регистрации на портале проекта, помогут отсканировать фотографии.

Большой источник информации для пополнения проекта — школьные музеи. Учитель истории, обществознания, краевед, заведующий музеем школы №19 Кемерова Владимир Иванович Колесников уже много лет ведет поиск информации о героях войны – о педагогах, ушедших на фронт, о бойцах, лежавших в госпитале 3629, который располагался в здании школы.

«Госпиталь приехал к нам сюда 15 сентября 1941, первых раненых со станции Правотомская помогали доставлять школьники. Пробыл он по 30 октября 1944 года. До 2014 года было известно о 19 бойцах, умерших в госпитале и похороненных на местном кладбище. Потом, когда стали работать, стало известно о 33-х, а сейчас имеется информация уже о 44-х умерших. Сложность вся в том, что когда уезжал госпиталь, то он забрал все документы с собой», – рассказывает краевед.

Он многое сделал, чтобы восстановить имена бойцов, скончавшихся во всех госпиталях, располагавшихся в Кузбассе, и издал свою книгу памяти. В отдельной работе «Ушли в бессмертие со школьного порога» — на основании архивных данных собраны имена учителей-фронтовиков.

«До 2010 года всего было известно, что из Кемерова и Кемеровского района ушли на фронт и погибли всего 113 учителей. Здесь, в книге, уже 278 человек. Мы нашли их личные дела в госархиве Кемеровской области. Есть фотографии, ссылки на документы, из этого числа – 105 человек отсутствуют во Всекузбасской Книге памяти. Многие были призваны на службу до войны. Они остались в прифронтовой полосе и попали в самое пекло. Среди них оказалось много пропавших без вести либо погибших, — отмечает Владимир Иванович. — К нам идет очень много обращений от граждан. По ним в течение 10 лет мы нашли более 200 человек».

Всю эту работу краевед ведет вместе с детьми, которые пишут научные работы, помогают разыскивать информацию о людях. В том числе и о выпускниках школы, призванных на фронт. И продолжают искать по крупицам.

Школьники-волонтеры – на их работу будут опираться в Таштагольском районе. Как отмечает Марина Кустова, пресс-секретарь главы района, все школьные волонтерские отряды распределили героев войны. В тех случаях, у кого нет родных или они очень пожилые, то ребята будут помогать заполнять анкеты, сканировать и загружать фотографии.

Присоединились к проекту и юнармейское движение Кузбасса. Ребята раздают в школах листовки, в которых рассказывается об акции, с тем, чтобы через детей родители включились в эту работу.

Важен еще один момент – вся собранная база документов останется здесь, в Кузбассе, и она обогатит материалы музеев, архивов, дополнит историю войны.

Герман Воробьев отметил: «Крайне здорово и до дрожи приятно, что у нас за последние две недели больше 800 ребятишек приняли участие в проекте – кто с родителями, кто сами. Они приходят, с гордостью приносят эти фотографии, документы, уточняют сведения по своим прадедам. Ради этого стоит жить, работать, радоваться жизни».