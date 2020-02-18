Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. Восьмиэтажное здание появится по адресу пр. Октябрьский, 30А.

Сдать в эксплуатацию готовый объект планируется в 2022 году.

В связи с тем, что новое здание будет возведено в существующей застройке, к архитектурному облику и исполнению фасада предъявлялись повышенные требования: согласовывались архитектурный дизайн и цветовая гамма фасадов. Новое зданием будет иметь достаточно внушительные размеры — 12,6 тыс. кв. метров полезной площади: залы для посетителей, зоны сортировки документов, зал для хранения документации, переговорные, конференц-зал на 200 мест, четыре лифта.

«Сегодня в Кемерове служба налоговой инспекции находится в нескольких зданиях по городу. Это очень неудобно для жителей. Поэтому губернатор Кузбасса Сергей Цивилев взял на себя инициативу и вышел с предложением к ИФНС наконец-то создать современный Единый центр, где специалисты ответят на все вопросы налогоплательщиков, помогут с выдачей необходимых документов как физическим лицам, так и предпринимателям. Здесь предусмотрена хорошая парковка для автомобилей, просторное удобное здание, есть интересные задумки по благоустройству», — подчеркнул Андрей Панов, добавив, что геологоразведочные работы провели кузбасские специалисты и строительством занимается местная компания.

Общая стоимость строительства более 1,3 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.