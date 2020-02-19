18 февраля Президиум Правительства Москвы принял решение о присвоении некоторым улицам и площадям новых названий. Теперь в столице страны есть Кузбасская площадь.

На заседании было принято решение переименовать безымянную площадь в Замоскворечье, расположенную между Пятницким переулком и Большой Татарской улицей. В мэрии Москвы отметили, что таким образом исполняется указ президента России «О праздновании 300-летия образования Кузбасса».

Отметим, что недалеко от площади находится представительство региона при правительстве России. Теперь у него новый адрес – площадь Кузбасская, 1.