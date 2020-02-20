21 февраля на территории Кемеровского президентского училища губернатор Кузбасса Сергей Цивилев ответит на вопросы журналистов. Глава региона расскажет о проделанной работе в плане подготовки области к большому юбилею – 300-летию промышленного освоения Кузбасса.

Напомним, 21 февраля 2020 года будет ровно 500 дней до празднования этого значимого для региона события, которое Кузбасс отметит в 2021 году.

Телеканал «Кузбасс 1 HD» (21 кнопка) будет вести прямую трансляцию отчётной конференции губернатора. Начало в 11:45.

Также прямой эфир доступен будет на сайтах «Кузбасс 1 HD» и «10 канал».