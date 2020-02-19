В среду, 19 февраля, в Кузбасс прибыли участники эстафеты Победы. Они несут вдоль границ России и стран СНГ Кубок Победы. Эстафета стартовала 5 февраля в Бресте и Мурманске, а сейчас ее участники добрались и до Кузбасса.

Пограничная служба ФСБ России к каждой юбилейной годовщине Победы изготавливает Кубок Победы и провозит его по городам вдоль границ нашей страны. Это мероприятие проводится в память о вкладе пограничников в Великую Победу. Единый символ акции – знак пограничного столба с георгиевской лентой – представители Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю привезли в Кемерово. По доброй традиции утром они возложили цветы к памятнику воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а на 15:00 в ДК шахтеров назначен торжественный прием и концертная программа.

Побывает Кубок Победы и в Новокузнецке, 20 февраля. Участники акции возложат цветы к мемориалу Славы защитникам территориальной целостности, суверенитета и безопасности Отечества, затем – к Вечному огню на Бульваре Героев, а после состоится торжественный прием главы города и концерт.

– Далее эстафету Победы примет Томск. Финиширует эстафета в Москве в мае, – сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.