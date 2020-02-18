По нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждения Кузбасса регулярно поступает новое оборудование, которое значительно увеличивает точность и эффективность работы врачей. Помимо этого, между специалистами из различных регионов страны налажен контакт, цель которого – обмен опытом в освоении новых методик. Чем поделились с кузбасскими хирургами врачи из Мурманска и какое оборудование поможет с точностью до миллиметра отделять поражённые ткани от здоровых?

В борьбе за жизнь человека врачам-онкологам порой приходится делать выбор в пользу удаления поражённого органа. Один из таких случаев – рак щитовидной железы. Главное при таком вмешательстве – сохранить те органы, которые после удаления центра выработки гормонов, параллельно с поддерживающей терапией, возьмут на себя эти функции.

Перед операцией пациент выпивает специальный раствор, который работает как индикатор. Это позволяет врачам сократить время операции, минимизировать вмешательство в организм человека, при этом с высокой точностью удалить все пораженные ткани. В помощь хирургам и новое оборудование. Накануне в Областной клинический онкодиспансер поступил ультразвуковой гармонический скальпель.

Особенно он будет полезен при деликатных операциях в случаях детских онкозаболеваний, хирургии головы, шеи и эндоскопических вмешательствах. В борьбе со злокачественными образованиями каждый сохранённый сосуд, капилляр помогут пациенту быстрее восстановиться и войти в период «после» – после рака.

Автор: Кристина Орехова