18 февраля на заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой губернатор Кузбасса представил доклад «О результатах реализации программы деятельности Научно-образовательного центра «Кузбасс» в 2019 году и перспективных проектах». На заседании присутствовали заместитель губернатора Елена Пахомова и ректор Кемеровского государственного университета Александр Просеков.

Научно-образовательный центр мирового уровня «Кузбасс» в 2019 году разработал и приступил к реализации программы деятельности. В основе лежат 5 ключевых крупных мероприятий: выполнение исследований и разработок мирового уровня по направлениям НОЦ «Кузбасс»; реализация Комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла, создание технологических «стартап-компаний»; создание конкурентоспособных команд в интересах реализации прорывных инноваций; формирование эффективной системы управления НОЦ «Кузбасс»; кооперация с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими и производственными центрами.

В программе деятельности НОЦ определены 9 основных целевых показателей и 5 дополнительных для выполнения в 2019 году. По словам Цивилева, все показатели в 2019 году выполнены. Общая стоимость реализации мероприятий программы деятельности НОЦ «Кузбасс» составила 1 млрд 317 млн рублей, из них внутренние затраты – 567 млн рублей.

Основная задача создания НОЦ в Кузбассе – это повышение социально-экономических показателей региона. Планируется, что по итогам работы НОЦ в течение 5 лет Кузбасс должен достичь показателей: по индексу научно-технологического развития — 12 место в России (в 2018 году – 50 место из 85); в рейтинге инновационных регионов России – 14 место к 2024 году (в 2018 году – 52 из 85); рост валового регионального продукта должен составить 252 млрд рублей (до 1,5 трлн рублей в 2024 году); планируется привлечь внебюджетные средства на инновационные проекты НОЦ в размере 22 млрд рублей, что позволит создать 1200 новых рабочих мест в Кузбассе.

Сергей Цивилев напомнил, что центральная инициатива НОЦ «Кузбасс» региона – «Чистый уголь — зеленый Кузбасс». Реализация этой инициативы сфокусирована на 12 направлениях деятельности и проектах, в том числе «Цифровое горное предприятие», «Комплексная переработка угля и отходов», «Высокотехнологичная металлургия», «Экология и рекультивация нарушенных земель», проект по реабилитации и лечению профзаболеваний, характерных для работников угольных предприятий и другие. Например, реализация проекта «Цифровое горное предприятие» позволит снизить до минимальных показателей удельные затраты на производство работ, продукции, товаров, услуг, а также максимально повысить производительность труда и оборудования. Партнеры: ХК «СДС-Уголь», компания Liebherr (Германия), Японский угольный центр (Япония), компания «Ground Probe» (Австралия). Реализация проекта предусмотрена в долгосрочном периоде до 2030 года. За 2019 год уже реализовано 16 проектов формирования цифрового горного предприятия, 11 проектов – в процессе реализации, в разработке – 5 новых инновационных проектов. К 2021 году будет разработана автономная платформа для безлюдной добычи угля «Умный карьер», к 2024 году – ТЭЦ мирового уровня на высокозольном угле построенная по технологии «Чистый Уголь». Общий объем инвестируемых средств по проекту «Цифровое горное предприятие» составит 11,5 млрд рублей, в Кузбассе появится 200 новых рабочих мест.

Реализация проекта «Комплексная переработка угля и отходов» рассчитана до 2030 года. Конечный результат – производство углеволокна концентратов редких металлов и сырья для российской медицинской и косметической промышленностей. Планируемые инвестиции – 1,1 млрд рублей и создание в Кузбассе 150 новых рабочих мест.

Объем инвестируемых средств за время реализации проекта «Экология и рекультивация нарушенных земель» составит 1,7 млрд рублей, будет создано 180 новых рабочих мест. В 2019 году создан питомник саженцев хвойных пород деревьев с закрытой корневой системой на базе эко-комплекса Танай. Через 5 лет регион будет полностью обеспечивать себя саженцами, в 2030 году – наладит производство биоматериала из клеток редких растений-эндэмиков. Будет создан экополигон и внедрены 50 лучших мировых технологий рекультивации с зарубежными партнерами: компанией «Reo Tuote Oy» (Финляндия); компанией «BCC» (Швеция) и др. В течение 10 лет полностью будут ликвидированы нарушенные земли (сейчас в Кузбассе – более 100 тыс. га), на их территории специалисты проведут рекультивацию и введут в хозяйственный оборот.

Уникальным и масштабным научно-техническим и экологическим проектом станет завершение строительства Крапивинской ГЭС. Для этого подписано соглашение с РусГидро. Проведены исследовательские работы по оценке состояния сооружений гидроузла. В итоге было признано целесообразным увеличить мощность станции. На завершение возведения гидроузла потребуется пять лет с даты возобновления строительства. Среднегодовая выработка Крапивинской ГЭС составит более 2 млрд кВт/ч. Еще один проект – по реабилитации и лечению профзаболеваний, характерных для работников предприятий по угледобыче и углепереработке. Планируется внедрение первой в России персонифицированной программы профилактики болезней систем кровообращения работников предприятий. Конечный результат проекта – внедрение технологии ядерной медицины для профилактики онкозаболеваний работников промышленного региона. Зарубежные партнеры проекта: Университетский колледж Лондона (University College of London) Великобритания; «MeKo» (Германия) и др.

В 2019 году создана система управления НОЦ и новых взаимоотношений научных и индустриальных партнеров. Заключено 111 соглашений о сотрудничестве, из них 84 с субъектами Российской Федерации, 15 – с крупными индустриальными партнерами и 12 – с институтами развития. Созданы четыре системных органа управления, включая Наблюдательный совет, Управляющий совет, АНО «НОЦ Кузбасс», проектный офис НОЦ «Кузбасс», а также новые структуры – распределенный Центр коллективного пользования оборудованием и Центр развития компетенций. Создан Институт инновационных индустрий, в составе которого школа компетенций, школа цифры, школы перспективных разработок для угольной промышленности и другие.

Программа развития НОЦ в 2020 году предусматривает масштабное развитие инфраструктуры. Новыми объектами станут: инновационный научно-технологический центр «Кузбасс»; межвузовское общежитие «Мой кампус» для комфортного проживания студентов, молодых ученых, преподавателей из других регионов России и стран мира; бульвар «Студенческий». В инфраструктуру университетского городка войдут так же Губернский центр спорта «Кузбасс», научные, образовательные и жилые здания Кемеровского госуниверситета, медицинского университета, института культуры. Научно-образовательный центр будет интегрирован с культурным кластером, который активно строится в городе Кемерово.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.