В областной столице стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, где за победу борются электромонтажники, студенты из 13 кузбасских техникумов и колледжей. Как прошел первый конкурсный день участников и можно ли доверить будущим специалистам свет в своих домах?

Двигатели, кабели и другие необходимые электрику инструменты. Это – в арсенале у каждого участника олимпиады. Пока одни переводят технический текст с иностранного языка, другие спасают товарища.

Прочитать электрическую схему, собрать, наладить и подключить современное оборудование. И на это тоже способны кузбасские студенты. В дальнем углу мастерской мы заметили единственную девушку на конкурсе. Елена Пасечник не отстает от других, уверенно собирает электродвигатель.

Каждый этап качественно выполненной кропотливой работы – дополнительный балл в копилку участника. Победитель с наивысшей оценкой получит право представлять регион в финале Всероссийской олимпиады профмастерства.

Автор: Виктория Тимкина