Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства Кузбасса. Согласно документу «О министерстве культуры и национальной политики Кузбасса», новый статус обрел областной департамент культуры. Все ранее принятые положения о нем утратили силу.

В задачи министерства культуры входит реализация государственной политики в сфере культуры и искусства, в том числе в сфере библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности, профессионального искусства, народного творчества, кинематографии, художественного образования, а также в сфере межнациональных отношений. Финансирование этих и других задач осуществляется из регионального бюджета.

В документе также прописан юридический статус ведомства, его полномочия и функции, права, принципы ведения кадровой политики и финансовой деятельности. Возглавляет ведомство министр культуры и национальной политики, который назначается на эту должность губернатором области.

Напомним, что ранее в области были созданы министерства социальной защиты и промышленности.

По информации «Комсомольская правда в Кузбассе».