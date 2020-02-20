Жителей Кузбасса ждет возмущенная геомагнитная обстановка. Об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН).

В феврале жителям области придется испытать на себе возбуждение магнитосферы. В ближайшие дни обстановка будет спокойной, а уже 26 февраля условная для экспертов «зеленая» зона сменится на «оранжевую» – это говорит о возмущении магнитного поля Земли.

Следом, в течение нескольких дней, обстановка стабилизируется, однако уже в среду, 4 марта, прогнозируется не просто геомагнитное возмущение, а буря силой 1 балл. 3 марта возмущение поля сохраниться, а в последующие дни обстановка стабилизируется.

Врачи отмечают, что в пиковые дни недомогание могут почувствовать люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.