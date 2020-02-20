Встреча с заместителем председателя правительства России прошла в Москве.

Губернатор рассказал, что Кузбасс сегодня – это территория реализации масштабных федеральных и региональных строительных проектов. В ближайшие годы только на территории города Кемерово будет построен музейный и театрально-образовательный комплекс, включающий в себя 12 объектов, в том числе 2 жилых дома для сотрудников и преподавателей, уже сейчас строим спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» и Ледовый дворец «Кузбасс». Началось строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Новокузнецке и Белово. Кроме того, планируем увеличить объемы вводимого жилья

«По показателю ввода нового жилья находится на третьем месте в Сибирском Федеральном округе. Наши строители сдают 0,3 кв. метра на человека в год, этого явно недостаточно. Для реализации национального проекта «Жилье» нужно сдавать гораздо больше. Одной из ключевых проблем, тормозящих рост, является цена за квадратный метр социального жилья, которую устанавливает Минстрой, не учитывая себестоимость строительства. Застройщикам приходится строить себе в убыток. Такая ситуация приводит к тому, что кузбасским строительным компаниям становится невыгодно возводить жилье для социально незащищенных граждан, проще взять подряды в соседних регионах», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор обратил особое внимание, что речь не идет о коммерческом рынке недвижимости. Для людей, которые покупают квартиры у застройщиков на свои деньги и пользуются ипотечными кредитами, ничего не изменятся. Глава Кузбасса радеет перед Министерством строительства о повышении стоимости квадратного метра того жилья, которое строится для льготных категорий граждан по различным программам.

«Это, прежде всего, дети-сироты, переселенцы из ветхого и аварийного жилья, которые получают квартиры бесплатно. Такая мера позволит выйти строителям на рентабельный уровень, сделать такие квартиры качественнее, увеличить их количество», — отметил губернатор.

Так, в 2019 году в свои квартиры переехали 1410 кузбассовцев, имеющих статус ребенок-сирота и оставшийся без попечения родителей. На 2020-2022 годы – квартиры должны получить 4400 человек этих категорий. В 2020 году Кемеровская область-Кузбасс получит из средств Фонда ЖКХ 1,51 млрд рублей на переселение. В порядке софинансирования регион добавил 304,51 млн рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 2 801 человека из 1 169 аварийных жилых помещений на территории 26 муниципальных образований.

Марат Хуснуллин поддержал позицию кузбасского губернатора в этом вопросе и поручил Минстрою проработать этот вопрос не только для Кузбасса, но в целом по стране.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.