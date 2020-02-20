Участников приветствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. На мероприятие были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий и военной службы в Чечне, Афганистане и в других «горячих» точках, военнослужащие и учащиеся кадетских корпусов.

«Особое значение этот праздник приобретает в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это событие навсегда вошло в историю как высшая точка воинского, трудового, духовного подвига нашего народа. Кузбассовцы внесли огромный вклад в Победу. Своими подвигами знаменита 376 кузбасская дивизия, защищавших Ленинград. Наши земляки проявили героизм не только на полях сражений, но и в тылу. После войны кузбассовцы восстанавливали страну. Мы обязаны помнить всех, кто защищал Отечество и трудился на благо Родины», – отметил губернатор.

Особые слова благодарности губернатор выразил участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. «Для всех нас вы всегда будете эталоном высочайшей нравственности, подлинного патриотизма», – подчеркнул губернатор и вручил присутствующим ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

На приеме областными наградами были отмечены представители Вооруженных Сил РФ, ветеранских и общественных организаций.

ДЛЯ СПРАВКИ. В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии служили около 415 тыс. жителей Кузбасса. Сегодня Администрация Правительства Кузбасса уделяет большое внимание улучшению жизни и быта военнослужащих, членов их семей, решению социальных проблем. Рядом с военным городком Юргинского гарнизона за счет средств областного бюджета будут построены детский сад на 220 мест и общеобразовательная цифровая школа на 550 учащихся. Семьям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга оказывается материальная помощь.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.