До 300-летнего юбилея Кузбасса осталось 500 дней. И ровно такой же путь уже пройден.

За это время на развитие экономики и социальной сферы региона было направлено 427 млрд рублей. Регион участвует в реализации 12 национальных проектов, и это позволило привлечь в Кузбасс дополнительно свыше 28 млрд рублей.

О том, к чему стремится регион сейчас, смотрите в фильме, который сегодня представили на отчетной конференции губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Прямую трансляцию этого мероприятия можно прямо сейчас смотреть на телеканале «Кузбасс 1 HD» (21 кнопка), а также на сайтах «Кузбасс 1 HD» и «10 канал».