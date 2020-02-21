Экспозиция открылась на площадке Президентского кадетского училища накануне Дня защитника Отечества и в день проведения отчетной пресс-конференции губернатора Сергея Цивилева «500 дней. Время новых побед».

«Кузбасс. Победа 1945-2020» — это интерактивное пространство с использованием современных технологий и форм подачи информации о героях Великой Отечественной войны: о воинах и тружениках тыла. Здесь впервые собраны и обобщены хроники военного времени из разных музеев, библиотек и архивов региона. А на видеопроекторах транслируются видеоролики, в которых кузбассовцы читают стихи о войне.

Жители Кузбасса ковали Победу на фронте и в тылу. Центральной частью экспозиции стали 20 знамен, которые получили предприятия Кузбасса за выдающийся вклад в Победу. Четыре знамени имеют особое значение для региона: их получил Кузнецкий металлургический комбинат от Комитета обороны СССР. Подвиг кузнецких металлургов был приравнен к подвигу фронтовиков. КМК — это единственное в Советском Союзе металлургическое предприятие, которому был вручен орден Кутузова I степени. В годы войны меткомбинат изготавливал броню для танков Т-34, металл для снарядов «Катюши».

Кроме того, в экспозиции представлена уникальная интерактивная карта региона, в которой объединены опыт прошлого, настоящее и будущее Кузбасса.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.