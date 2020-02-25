Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и Владимир Макута побывали в отдаленных поселках Таштагольского района, куда зимой не добраться даже на автомобиле, а с «большой землей» их связывает только вертолетное сообщение или снегоходы. Нет в этих поселках и электричества.

Шорцы приветливо встретили Сергея Цивилева и угостили его вкусным травяным чаем.

–В посёлке Карбалык пообщался с местными жителями: говорят, тяжело без электричества. Люди хотят и чайник вскипятить, и стиральную машину установить, а подключить некуда, — поделился с подписчиками глава региона.

Губернатор рассказал, что в 228 дворах отдаленных шорских деревень в этом году будут установлены солнечные батареи по специально разработанной для этой цели областной программе. Конкурс на поставку и подрядчика на установку уже проведен, и к Дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа, батареи уже должны быть установлены.