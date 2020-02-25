Открытие Регионального центра финансовой грамотности состоялось в Кемерове на базе Кемеровского государственного университета. Его ключевая задача – повышение уровня финансовой грамотности всех категорий населения: от детей дошкольного возраста до пенсионеров. По словам заместителя губернатора по экономическому развитию Константина Венгера, Центр станет координирующим органом в работе по повышению финансовой культуры населения и систематизирует ее.

«Центр финансовой грамотности – это открытая площадка для наших граждан, где они смогут получать базовые знания о финансовых продуктах и услугах и о том, как ими рационально и грамотно пользоваться. Центр займется обучением и консультированием жителей, проведением просветительских мероприятий с привлечением профессиональных участников финансового рынка в качестве лекторов, развитием волонтерского движения», – сказал Константин Венгер.

На базе Центра будет работать «горячая линия» для населения, граждане смогут получить бесплатные консультации по финансовым вопросам от экспертов Управления по ценным бумагам и страховому рынку администрации правительства Кузбасса, Банка России, регионального Управления федеральной службы судебных приставов, ИФНС, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Роспотребнадзора.

В настоящий момент уже запланированы мероприятия по финансовому просвещению для семи категорий населения: дошкольников, школьников, студентов средне-специальных и высших учебных заведений, предпринимателей, работающих граждан, пенсионеров, волонтеров. Для каждой аудитории разработана своя программа финансового образования с учетом их возраста, интересов, специфики учебной и профессиональной деятельности, а также потенциальных рисков на финансовом рынке.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.