В Кемерове окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 54-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В полицию областного центра обратился директор крупной строительной компании. Он сообщил, что со счетов организации похищены денежные средства. В результате сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Кемерово установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась бывший главный бухгалтер фирмы. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что на протяжении двух лет обвиняемая присваивала денежные средства организации, в которой работала. Имея доступ к расчетным счетам, она осуществляла переводы на собственные банковские карты, а также счета, открытые на ее родственников. Общая сумма причиненного ущерба составила около 7 800 000 рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания 10 лет лишения свободы.

Кроме того, потерпевшей стороной заявлен гражданский иск на возмещение причиненного ущерба в полном объеме. С целью его обеспечения на имущество фигурантки наложен арест.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.