В Москве состоялось совместное заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Энергетика» и рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Транспорт».

В заседании приняли участие помощник президента, секретарь Госсовета РФ Игорь Левитин, руководитель рабочей группы по направлению «Энергетика», губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, руководитель рабочей группы по направлению «Транспорт», глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, директор департамента регионального развития и инфраструктуры правительства РФ Максим Степанов, глава Республики Коми Сергей Гапликов, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, заместитель председателя Комитета ГД РФ по энергетике Дмитрий Исламов, заместитель председателя Комитета ГД РФ по транспорту и строительству Павел Федяев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов, представители министерств транспорта, строительства, финансов, энергетики.

Участники заседания обсудили логистическое обеспечение перевозок российского угля на экспорт и перспективы развития мирового угольного рынка, в том числе реализацию программы развития Восточного полигона.

Как отметил Сергей Цивилев, несмотря на то, что угольная отрасль в настоящее время переживает период спада в связи со снижением цен на этот вид топлива, мировой спрос на уголь не сокращается. Более того, прогнозируется рост потребностей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, как традиционных импортеров угля – Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, так и перспективных – Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Таиланд, а также резкий рост импорта угля в Индию.

«За последние 20 лет мы переживали большое количество кризисов. Мы знаем, что даже в эти периоды угольная отрасль может наращивать мощности. Это поможет снизить социальную напряженность, не допустить массовых сокращений на угледобывающих предприятиях и невыплат заработной платы, остановки инвестиционных программ. На это накладывается отягчающее обстоятельство – проблемы с проездом на Азиатско-Тихоокеанский рынок. Мы знаем, что именно этот рынок ждет наш уголь», – подчеркнул Сергей Цивилев.

Проект развития железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона реализуется с 2013 года. Ее целевые параметры утверждены Президентом РФ по итогам заседания Комиссии по ТЭК, которая состоялась в Кемерове 27 августа 2018 года, а также определены Долгосрочной программой развития ОАО «РЖД» до 2025 года. 27 января 2020 года Союз потребителей рассмотрел вопрос по конкретным пунктам реализации восточного полигона.

«Однако с 2018 года отмечается тенденция смещения планируемых сроков реализации инвестиционных проектов и уменьшения объемов инвестиций. В результате нет определенности в развитии Восточного полигона. Это не позволяет угольной отрасли определять собственные программы развития. Конкретная программа, согласованная со всеми участниками процесса, поможет развиваться в условиях кризиса», – подчеркнул Сергей Цивилев.

По итогам заседания рабочей группы решено рекомендовать Министерству транспорта РФ и ОАО «РЖД» восстановить объем инвестиций в развитие Восточного полигона на 2021 и 2022 годы, утвердить сроки реализации 212 приоритетных проектов Восточного полигона, направленных в РЖД советом потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД», рекомендовать Минтранспорта РФ, Минэнерго РФ, ФАС, ОАО «РЖД» согласовать порядок объективного распределения провозной способности из Кузбасса на восток пропорционально мощности портов, предусмотреть на весь 2020 год максимальную скидку к плате за перевозки российского угля в западном направлении, без дополнительных условий, с возможностью продления.

Также участники совещания рекомендуют ОАО «РЖД» разработать меры, позволяющие увеличить пропускную способность лимитирующих перегонов на транзитных участках Западного БАМа и Транссиба, рассмотреть возможность полной маршрутизации порожних рейсов со станций Восточного полигона и продлить скидку на перевозку энергетического угля в южном направлении на 2020 год.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.