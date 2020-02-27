Это будет выходной день.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправкам в Конституцию 22 апреля, которое станет нерабочим днем. Об этом журналистам сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

Крашенинников сообщил также, что внеочередной выходной день должен быть оплачен. “Это будет оплачиваемый выходной день, это никакой не отгул, не за свой счет человек возьмет [выходной]. Все будет нормально”, – подчеркнул сопредседатель рабочей группы.

Павел Крашенинников уточнил, что 10 марта пакет поправок будет рассмотрен во втором чтении. «Скорее всего, сразу на следующей неделе будет третье чтение, дальше будет Совет Федерации”, – сказал он. По мнению сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомится со всеми предлагаемыми поправками, а у ЦИК и других комиссий – организовать голосование, чтобы все желающие могли принять в нем участие.

По информации ТАСС.