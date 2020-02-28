До пяти человек увеличилось количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк».

Напомним, сегодня около 08:05 на 20 километре автодороги произошло столкновение минивэна «Тойота Ноа» и автомобиля ГАЗель. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Беловскому району.

Предварительно установлено, что водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ГАЗелью. В результате ДТП на месте погибли 4 человека: водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир грузового автомобиля. Водитель ГАЗели был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, там он и скончался спустя несколько часов после аварии.

Полиция Кузбасса рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

Фото – «Комсомольская правда в Кузбассе».