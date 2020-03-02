На аппаратном совещании губернатор Кузбасса Сергей Цивилев представил своего советника по физической культуре и спорту.

Губернатор отметил, что в должности штатного советника Мяус пробудет до конца марта 2020 года. С формированием Министерства физической культуры и спорта Кузбасса он займет должность главы ведомства.

«Сергей Анатольевич уже сейчас приступит к выполнению тех задач, которые будут поставлены перед министерством физической культуры и спорта Кузбасса. Это, прежде всего, развитие массового дворового спорта и, конечно, спорта высших достижений», – прокомментировал губернатор.

Сергей Мяус родился 4 февраля 1959 года в Кемерове. В 1981 году окончил Новокузнецкий государственный педагогический институт по специальности «Физическое воспитание».

Будучи профессионалом в хоккее, Сергей Мяус работал главным тренером хоккейной команды «Кузбасс», вице-президентом Федерации хоккея с мячом России, главным тренером сборной команды России по хоккею с мячом. Под руководством Мяуса кузбассовцы трижды побеждали в Кубке России по хоккею с мячом. Благодаря его активной деятельности в 2007 году Кузбасс принимал 27 Чемпионат мира по хоккею с мячом, в котором одержала победу сборная России.

Сергей Мяус награжден орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, благодарностью министра спорта Российской Федерации, областными наградами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.