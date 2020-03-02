Как сообщили в главном управлении МЧС России по Кемеровской области, представители администрации Крапивинского района совместно с сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в рамках превентивных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и для пресечения происшествий на непрочном льду провели первое закрытие ледовых переправ.

Ликвидированы были пешеходные переправы через реку Уньга и реку Томь в деревне Шевели Крапивинского района. Это позволит не допустить передвижения людей по льду, а также снизит риск возникновения заторов во время прохождения паводка.

Теперь в Кузбассе действует 42 ледовые переправы и 2 наплавных моста – все они оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Работы по ликвидации переправ в Кузбассе будут продолжены. В этом году закрытие планируется завершить к 1 апреля.

За состоянием ледовых дорог ежедневно следят их владельцы (чистят от снега, замеряют толщину льда). Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области осуществляют контроль за соблюдением мер безопасности на этих объектах, а также проводят рейды и патрулирования по местам массового выхода людей на лед в целях пресечения нарушений правил безопасности на льду.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.