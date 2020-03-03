Президент Владимир Путин считает вполне обоснованным упомянуть в Конституции РФ особое отношение к детям. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Дополнить в этом плане основной закон государства предложила депутат Госдумы Ольга Баталина. Ее идея – внести положения о том, что власти страны обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей, а также ввести в Конституцию норму о детях как «важнейшем достоянии России».

«Мне кажется, это вполне обоснованно, исходя даже из того, что у нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребенку, к детям», — согласился Путин.

Президент считает отражение соответствующих норм в Конституции целесообразным с учетом имеющихся демографических проблем. По его мнению, положение о детях станет «нравственным началом», которое способно объединить страну.