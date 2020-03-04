Как сообщает областной Гидрометцентр, 5 марта днем на территории Кузбасса ожидается снег, мокрый снег, ветер с порывами до 20 м/с, местами метели с видимостью до 2-4 тысяч метров.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать меры предосторожности при ухудшении погодных условий, особенно водителям при движении на дороге необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию.

Пешеходам в условиях ухудшения видимости необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток – использовать светоотражающие элементы на верхней одежде.

Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления рекомендуют тщательно следить за исправностью оборудования, не оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы и перегружать электропроводку.

При возникновении происшествий или чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте по телефонам «101» или «112».

По информации Главного управления МЧС России по Кемеровской области.