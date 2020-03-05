Эта история случилась с подростком из Анжеро-Судженска. Илюша Голиков из-за редкой болезни мог бы навсегда остаться чуть выше… «годовичка». Но доктора за границей вытянули его к первому классу как раз до роста первоклассника.

Прошли годы. И уже российские врачи с уникальной методикой начали серию операций по вытяжке подростка. И за несколько последних месяцев ноги у него выросли на рекордно большую длину!

Как искали врачей, собирали деньги, сколько боли пришлось преодолеть… Все подробности удивительной истории Илюши Голикова вы узнаете здесь.

Фото из архива семьи.

По информации ежедневной областной газеты «Кузбасс».