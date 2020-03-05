Наш лицеист признан абсолютным победителем регионального отбора и теперь представит Кузбасс на Всероссийском этапе конкурса «Ученик года – 2020» в Ульяновске, который пройдет 23-28 марта.

Кроме того, определены победители по четырем номинациям регионального этапа конкурса. Так, «Лучшая творческая презентация» у Алины Кнаус из школы № 7 Мариинска. «Лучший лепбук «Семейная хроника» – у Романа Садовца, ученика школы № 14 г. Кемерово. В номинации «Лучшая выставка о своем районе «Где родился, там и пригодился» победителем названа Юлия Жукова – ученица лицея № 20 Междуреченска. В направлении «Живет Победа в поколениях» успешнее всех выступил Семен Исаков из школы № 32 с углубленным изучением отдельных предметов Прокопьевска.

Напомним, за звание лучшего боролись 13 школьников – победителей заочного этапа из Анжеро-Судженска, Кемерова, Новокузнецка, Белова, Междуреченска, Прокопьевска, а также Крапивинского, Прокопьевского, Топкинского округов и Мариинского, Новокузнецкого, Промышленновского районов.

На конкурсе ребята представили творческую самопрезентацию со своей группой поддержки, занимались продвижением своего лэпбука «Семейные хроники», ответили на вопросы по краеведению, разработали «Формулу успеха», а в конкурсном задании «Я – лидер» продемонстрировали умение быстро находить общий язык с учащимися из других территорий и совместно презентовали видеоролик «Кузбасс – время быть первыми».

Добавим, конкурс «Ученик года 2020» проводится с целью создания единого пространства для общения и обмена опытом среди учащихся общеобразовательных организаций и направлен на стимулирование общественной, творческой и познавательной активности школьников.

Организаторами регионального соревнования выступают департамент образования и науки Кемеровской области и Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.