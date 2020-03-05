Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев дал высокую оценку проделанной работе во время посещения ФОКа на стадии завершения капремонта 28 февраля.

По программе господдержки Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса на 2014 – 2024 гг.» на обновление объекта из областного и местного бюджетов было выделено 96 млн 794 тыс. рублей.

В день открытия физкультурно-оздоровительный комплекс «Электрон» прошел городской этап фестиваля ГТО среди команд промышленных и угольных предприятий города, депутатов и сотрудников полиции. Участие в мероприятии приняли 130 беловчан. Гостей спортивного праздника приветствовал заместитель губернатора Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев и глава города Алексей Курносов.

С момента ввода в эксплуатацию в 1979 году капитального ремонта здания не производилось. Настоящий ремонт длился два года, а открытие объекта вошло в «дорожную карту» ввода в эксплуатацию построенных и обновленных объектов к областному празднованию Дня шахтера-2020. На сегодня в легкоатлетическом манеже физкультурно-оздоровительного комплекса уложено двухслойное резиновое покрытие, на внутридворовой территории объекта – новый асфальт, смонтированы новые трибуны и хоккейная коробка, в зале бокса заменен настил, полностью отремонтирован фасад здания, заменено отопление.

На базе ФОК «Электрон» действует 6 спортивных секций, где занимаются свыше 1,2 тыс. детей и подростков. Работают секции по вольной борьбе, тайскому боксу и кикбоксингу. Для любителей бега функционирует самый большой в регионе крытый легкоатлетический манеж. Длина круга составляет 262 метра. Здесь тренируются действующие чемпионы России на дистанции 5 и 10 тысяч метров братья Евгений и Анатолий Рыбаковы. Кроме того, работает секция велоспорта, здесь тренировался участник Олимпийских игр Евгений Петров.

Теперь здесь возобновит работу шахматный клуб. В обновленное здание переедет Центр тестирования ГТО, а также отдел по развитию туризма управления молодежной политики, физкультуры и спорта Администрации Беловского городского округа.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.