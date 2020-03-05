От имени губернатора Сергея Цивилева и Правительства Кузбасса первый замгубернатора Вячеслав Телегин поздравил Евгения Никитина с вступлением в должность.

Из года в год Ленинск-Кузнецкий округ занимает в регионе лидирующие позиции по производству зерна и молока, серьезный вклад вносит в развитие базовой для Кузбасса угольной отрасли.

«Сейчас всем Кузбассом мы готовимся к 300-летию открытия Кузбасса. И Ленинск-Кузнецкий округ активно в этом участвует, приводит в порядок социально значимые объекты. Через два месяца мы готовимся масштабно отпраздновать всей страной наш священный праздник — 75-летнюю годовщину Великой Победы. К этой дате в округе отремонтировали 23 памятника ветеранам Великой Отечественной войны», — сказал Вячеслав Телегин.

В 2020 году в муниципальном образовании предстоит отремонтировать Ленинуглевскую школу, построить врачебную амбулаторию в селе Драченино, отремонтировать один из самых крупных в районе Дом культуры в селе Красное, а в селе Шабаново, где жители активно занимаются спортом, — школьный спортзал.

Продолжится реализация национального проекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент Владимир Путин. Это поможет сделать уличную среду удобнее для пешеходов, повысить качество жизни. Так, в 2020 году по национальному проекту будет благоустроена территория многоквартирных домов в поселке Демьяновка.

На нового главу округа возложена большая личная ответственность в реализации этих и других задач по развитию района, подчеркнул первый замгубернатора, пожелав Евгению Никитину успеха и поддержки со стороны коллег и населения.

Евгений Никитин родился 4 января 1972 года в Ленинске-Кузнецком. В 2000 году окончил Кузбасский государственный технический университет по специальности автомобили и автомобильное хозяйство. Трудовой путь начал в 1991 году в Ленинске-Кузнецком подземным горнорабочим очистного забоя на шахте им. С.Кирова, куда вернулся после службы в армии. В 1993 году перешел в жилищно-коммунальную сферу Ленинска-Кузнецкого. Работал замначальника транспортного цеха производственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Ленинск-Кузнецкий», замдиректора по перевозкам МУП «Автотранспортное предприятие ЖКХ». С 2001 по 2019 годы возглавлял дорожно-эксплуатационные организации, предприятия благоустройства и озеленения. В конце 2019 года перешел на работу в администрацию Ленинск-Кузнецкого муниципального района — первым заместителем главы.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.