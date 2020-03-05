Поезда будут работать на станциях Тайга, Асино, Артышта-II, Мундыбаш, Полосухино, Топки.

Как рассказали в Министерстве транспорта Кузбасса, для формирования поездов в Кузбасском регионе Западно-Сибирской железной дороги выделено более 50 единиц подвижного состава. Вагоны в полном объеме укомплектуют необходимым инвентарем и материалами – бутовым камнем, щебнем, песком и др.

Чтобы предотвратить размыв железнодорожного полотна, железнодорожники очистят от снега более 400 км кюветов, 588 км водоотводных и нагорных канав, более 1360 отверстий малых мостов и водопропускных труб. Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов под контролем специалистов находятся все инженерные сооружения в зоне прохождения паводковых вод.

До конца марта железнодорожники также проверят семь плотин на реках в Новокузнецком, Беловском, Прокопьевском и Таштагольском районах Кузбасса, а также в Томском и Верхнекетском районах Томской области, расположенных рядом с железнодорожным полотном. Кроме того, в регионе будут обследованы десятки крупных и сотни малых железнодорожных мостов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.