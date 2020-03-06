Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко обсудили в Москве реализацию межрегионального проекта «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», который претендует на статус нового федерального проекта в составе нацпроекта «Экология».

Напомним, проект инициирован и разработан правительством Кузбасса при участии научного и экспертного сообщества. Инициативу уже поддержали 12 приобских регионов, она получила высокую оценку на экспертных совещаниях в Аналитическом центре при правительстве РФ и в администрации президента РФ.

«Стоит задача перейти к системному управлению водными ресурсами речного бассейна. Это решит актуальные для нашего и многих других регионов проблемы оздоровления рек и обеспечения качества питьевой воды, точного и заблаговременного прогнозирования паводков, оперативной фиксации и пресечения нарушений природоохранного законодательства», — рассказал губернатор.

«Цифровой Обь-Иртышский бассейн» предусматривает создание на основе технологии «цифровых двойников» цифровой платформы управления водными ресурсами крупнейшего в стране речного бассейна, единой для всех уполномоченных органов власти. Интеллектуальные цифровые сервисы позволят формировать прогнозы паводковых явлений и точно определять периоды судоходства, оперативно реагировать на возникновение загрязнений, обеспечивать своевременное ограничение водозабора в случае возникновения угрозы для питьевого водоснабжения. Платформа также будет обеспечивать публикацию в открытом режиме актуальной информации о состоянии водных объектов.

«Основные эффекты от реализации проекта для жителей приобских регионов – это повышение качества воды, оздоровление речных экосистем, сохранение уникальных природных территорий, переход на природосберегающие технологии ключевых региональных производств. Кроме того, проект обеспечит создание новых высокотехнологичных рабочих мест, связанных с развитием цифровых технологий, в том числе в природоохранной сфере», — подчеркнул Сергей Цивилев.

Реализация проекта рассматривается в контексте национального проекта «Экология» и национальной программы «Цифровая экономика». Проект может стать пилотным при создании комплексной информационной системы мониторинга состояния окружающей среды в стране в соответствии с поручениями по реализации Послания президента Федеральному Собранию.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.