Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные об отношении россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ.

ВЦИОМ отметил нарастающую динамику об информированности граждан по поводу предстоящего голосования: о поправках в Конституцию 12 февраля слышали 78% россиян, к 3 марта — 83%.

Принять участие в голосовании планируют 67% россиян, при этом 41% выражают крайнюю степень уверенности в этом. С 12 февраля количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 6 п.п. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%).

Среди тех, кто декларирует участие в голосовании, проголосует за предложенные изменения в Конституцию РФ каждый второй (55%, + 9 п.п. с 12 февраля).

Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%). Лидируют в топе предложений, получивших наивысший уровень поддержки, следующие инициативы: обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания (97%), обеспечение государством социальной поддержки детям (96%), принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума (95%), ежегодная индексация пенсии (94%), а также неделимость территории РФ (94%) и запрет для чиновников иметь вид на жительство в другой стране, иностранное гражданство или счета за рубежом (93%).

Источник — ВЦИОМ.