21 марта на Туманной пройдет «Кубок Благотворителя «Золотая Шория»

Если вы любите спорт и готовы состязаться за звание сильнейшего, если вы влюблены в заснеженные склоны Горной Шории и хотите стать частью международного гуманитарного движения Красного Креста, то Вас ждут на самом ярком спортивном событии года – на «Кубке Благотворителя «Золотая Шория».

VII открытый благотворительный чемпионат по зимним видам спорта состоится 21 марта на горе Туманная в г. Таштагол.

В программе дня индивидуальные и командные соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду, а также именная лыжная гонка Александра Бессмертных, который лично по уже сложившейся традиции возглавит команду соревнующихся.

Победители получат именные призы от почетного партнера акции, всемирно известного художника и скульптора Даши Намдакова, и фирменные медали «Золотая Шория», изготовленные по мотивам его работ.

Скучать на чемпионате не придется ни спортсменам, ни болельщикам. Организаторы подготовили большую развлекательную программу (благотворительные ярмарки, фотозоны, арт-мастерские, добрая почта, различные конкурсы), а еще фудкорт, где можно будет отведать плов, полевую кашу, шорские чаи, фирменные сладости и пр.

21 марта в Таштагольском районе объявлен Днем Добра. Так что можно не только поучаствовать в различных мероприятиях, но сделать массу добрых дел в пользу тех, кто в этом нуждается.

Итак. Всех желающих ждут 21 марта на «Кубке Благотворителя «Золотая Шория»! Информация о мероприятии и регистрация участников – на сайте www.kemredcross.ru