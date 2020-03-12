С 10 по 11 марта в Красноярском крае прошло первенство Сибирского федерального округа по вольной борьбе среди юниорок до 21 года.

В весовой категории 55 кг победила Даяна Бойдоева, в весе 57 кг – кандидат в мастера спорта Ольга Здоровенко. Девушки тренируются в Осинниках у Дмитрия Гончарова и Оксаны Недзельской. Также на I месте в весовой категории 76 кг – кандидат в мастера спорта Хури Хуриева (Новокузнецк, тренеры Виталий и Ирина Казимирские).

II место среди спортсменок весом 55 кг заняла кандидат в мастера спорта Диана Алькова (Осинники, тренеры Дмитрий Гончаров, Оксана Недзельская), в весе 72 кг – кандидат в мастера спорта Алеся Донгак (Новокузнецк, тренер Григорий Нагаев).

На III месте в весовой категории 53 кг – Кристина Королева (Кемерово, тренеры Максим Королев, Дмитрий Гончаров).

Сборная Кузбасса заняла I общекомандное место.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.