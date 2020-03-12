В областной столице провели внеочередное заседание Парламента Кузбасса. Накануне депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли в третьем, окончательном, чтении проект закона Российской Федерации о поправках к Конституции. Как прошли обсуждения в областной столице — расскажем далее.

Ужесточение требований к прокурорам и судьям, оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не реже 1 раза в год. Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в Конституции. Изначально пакет изменений к главному Закону страны был внесен 15 января Президентом Владимиром Путиным. Затем, ко второму чтению, было подготовлено около 400 поправок. 206 из них приняли. Теперь «за» или «против» должны проголосовать регионы.

Депутаты Кемеровской области одобрили поправки большинством голосов: за внесение изменений — 30 народных избранников из 32. Для издания президентом соответствующего указа о публикации Конституции РФ с внесёнными поправками, одобрить должны не менее двух третей законодательных собраний субъектов России.

Общероссийское голосование по принятию законопроекта об изменении Конституции пройдет 22 апреля. Этот день будет нерабочим.

Автор: Виктория Тимкина