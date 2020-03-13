Выставка проходит с 12 по 14 марта в «Экспоцентре» в Москве. Принимают участие более 1 200 зарубежных и российских представителей турбизнеса из более чем 135 стран и регионов мира. На выставке традиционно представлен максимально полный ассортимент турпродукта нашей страны и присутствуют традиционные лидеры выездного туризма: Турция, Испания, Греция, Германия, Болгария, Китай, Кипр, Финляндия, Швеция, Марокко, Италия и другие страны.

В первый день выставки руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова посетила стенд Кузбасса. Совместно с начальником департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Антоном Пятовским и директором ГБУ КО «Агентство по туризму Кузбасса» Андреем Ромашевским были обсуждены перспективы развития туристической отрасли в регионе.

На стенде Кузбасса презентовать туристические продукты региона помогают туроператоры «Экскурсионная Сибирь», «Эгида» и «Геш групп». Они представляют межрегиональные и региональные маршруты этнического, экологического, детского, а также горнолыжного туризма. Впервые на стенде Кузбасса представлены туристские маршруты на особо охраняемую территорию Шорского национального парка. Эко-комплекс «Танай» представляет возможности круглогодичного отдыха для российских и иностранных туристов. Отдельное предложение для иностранных туристов – пакетный тур на одно из крупнейших туристических событий Кузбасса – «GrelkaFest». В рамках выставки на круглом столе «Межрегиональные и региональные турпроекты. Истории и рецепты удачных проектов: туристические события и маршруты» было подписано соглашение о Стратегическом партнерстве и сотрудничестве между ГБУ КО «Агентство по туризму Кузбасса» и Фондом развития общественных связей «Region PR», а также презентован календарь туристических событий «#VISITKUZBASS2020». Календарь доступен для скачивания на сайте Агентства по туризму Кузбасса: https://kuzbass-tourism.ru/.

По информации пресс-служба администрации правительства Кузбасса.